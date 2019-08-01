Bursa'nın yollarına Büyükşehir imzası

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘daha rahat ulaşılabilir bir şehir' hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ilçelerde yol çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde alternatif çözümlerle ulaşımda tıkanan damarları bir bir açarken, ilçelerin yollarını da ihmal etmiyor. Ulaşım çalışmalarını tüm ilçelere taşıyan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları konforlu ulaşımla buluşturuyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentte ulaşım faaliyetlerini özenle planlarken, ilçelerde de titizlikle çalıştıklarını söyledi. Bursa'da trafik probleminin en yoğun yaşandığı noktalara pratik çözümlerle nefes aldırdıklarını kaydeden Başkan Aktaş, “Bursa'nın ulaşımında da kalitenin yükselmesi hedefiyle, vatandaşlarımızın sıkıntı duydukları konulara ağırlık veriyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana ulaşımda büyük mesafe aldık. Akıllı kavşak uygulamalarıyla trafiğe hızlı çözümler bulduk. Bursa'nın geleceği için Ulaşım Master Planı ışığında çalıştığımızı da sıklıkla ifade ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, tüm kentte gerçekleştirilen ulaşım faaliyetlerimizle ilçelerimizin yollarına da imzamızı atıyoruz” diye konuştu.

Çalışmalar devam ediyor

Bursa'nın her köşesinde gece gündüz çalışan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Karacabey İlçesi Kurşunlu köy içinde 2200 metre sıcak asfalt çalışmalarını tamamlandı. Kurşunlu Mahallesi ve Malkara Mahallesi bağlantı yolunda 5000 m ile Karacabey Danışment Mahallesi İzmir Yolu bağlantı yolunda 4000 m sathi kaplama çalışmalarını tamamlayan ekipler, ilçeye ulaşımın daha da konforlu hale gelmesini sağladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mudanya İlçesi Çınarlıya bağlantı yolu olan Çınarlı - Yaman yolunda 4000 m, Çınarlı - Orhaniye Mahallesi bağlantı yolunda 5100 m ve Çınarlı Kaymakoba Mahallesi bağlantı yolunda da 3000 m olmak üzere toplamda 12100 metre sathi kaplama çalışmalarını tamamladı. Yine Mudanya İlçesi'nde Akköy ile Dedeköy Mahallesi bağlantı yolunda 4000 m sathi kaplama çalışmalarının tamamlandığı belirtilirken, Büyükşehir Belediyesi, yolların daha konforlu hale gelmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.