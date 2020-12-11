BursaRay çalışma saatlerine kısıtlama ve bakım düzenlemesi

Bursa'da sokağa çıkma yasağı sebebiyle hafta sonu BursaRay sefer saatleriyle alâkalı düzenleme yapıldı.

Burulaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 12 Aralık Cumartesi günü BursaRay seferleri 25 dakika arayla yapılacak olup seferler saat 23.00'de sonlandırılacaktır" denildi.

Ayrıca ikinci uyarıda ise , "13 Aralık Pazar günü Acemler - Üniversite İstasyonları arası BursaRay seferleri yapılacak çalışma nedeniyle HİZMET VEREMEYECEKTİR. Bu güzergahta OTOBÜS SEFERLERİ hizmet verecektir. Tüm değerli yolcularımıza duyurulur" ifadeleri kullanıldı.