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Bursaray'da ulaşım rayında

Ankara Yolu’nda seyir halindeki bir aracın raylı sistem hattı duvarına çarpması sonucu, BursaRay Kestel seferinde yaşanan duraksama hiçbir yolcu mağdur edilmeden giderildi.

Ankara Yolu'nda seyir halindeki bir aracın raylı sistem hattı duvarına çarpması sonucu, BursaRay Kestel seferinde yaşanan duraksama hiçbir yolcu mağdur edilmeden giderildi.


BURULAŞ tarafından yapılan açıklamada, bugün saat 12.32'de Şirinevler BursaRay İstasyonu'na 30 metre kala, karayolunda ilerleyen bir aracın, raylı sistem hattının koruma tellerine çarpması sonucu tellerin tren hattına doğru eğildiği, sefer halinde olan trenin Şirinevler BursaRay İstasyonu girişine 30 metre kala rayların üzerinde telfenslerin fark edilmesi üzerine tehlike freni ile durduğu belirtildi.


Acil olarak hattı işletime açmak için teknik çalışmaların yapıldığını kaydeden yetkililer, olay nedeniyle tren seferlerinin 12.32 ile 13.40 saatleri arasında Arabayatağı, Kestel arasında aktarmalı yapıldığını, takviye amaçlı ek otobüs seferlerinin sisteme dahil edilerek yolcuların seyahatlerinde hiçbir aksama yaşanmadığını bildirildi.


Olay, yolcular mağdur edilmeden çözülürken, raylı sistem hattında seferler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından, saat 13.40'da normal seyrine döndü.

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