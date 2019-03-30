Bursaray'dan ek seferler

Seçimlerden dolayı Bursaray'da ek seferler düzenlendiği belirtildi.

BURULAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Pazar günü yapılacak mahallî idareler seçimlerinde vatandaşların oy verme noktalarına kolay ulaşması için Bursaray'a ek seferler konuldu. Normal tarifede Pazar günleri 10 dakika aralıklarla olan tren seferleri ek seferlerle 31 Mart Pazar günü sabah 06.00 ile akşam 19.30 saatleri arasında 8 dakika aralıklarla yapılacak.