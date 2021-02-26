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Bursaspor 103 maç sonra kaleyi göremedi

TFF 1.

Lig'in 23'üncü haftasında Menemenspor'a 1-0 mağlup olan Bursaspor, 90 dakika boyunca isabetli şut çekemedi. Yeşil beyazlı takım en son bu durumu, 2017-2018 sezonunda Galatasaray'a karşı yaşamıştı.


Lig'de son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzen Bursaspor, son olarak Menemenspor'a 1-0 mağlup oldu. Yeşil beyazlı takım bu maçta dikkat çeken bir olaya da imza attı. 90 dakika boyunca rakip kaleye hiç şut isabet ettirmeyen Bursaspor, bu durumu en son 2017-2018 sezonunda Galatasaray'a karşı yaşadı. Bursa ekibi, 23 Şubat 2018'de İstanbul'da oynadığı ve 5-0 mağlup oldu maçta 2 kez şut çekmesine rağmen kaleyi görememişti. Yeşil beyazlılar, aradan geçen 103 lig maçında böyle bir sıkıntıyla karşılaşmamıştı. Bursaspor, dün oynadığı Menemenspor maçında da 3 kez şut çekmesine rağmen, topu kaleye isabet ettirmedi.

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