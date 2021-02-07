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Bursaspor, 12 eksikle Giresun'a gitti

TFF 1.

Lig'in 20. haftasında Bursaspor, yarın deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak. Yeşil beyazlı kafile, toplamda 12 futbolcusundan yoksun şekilde maçın oynanacağı Giresun'a hareket ederken, koronavirüs tedbirlerinin arttırıldığı ve her futbolcunun maske taktığı gözlendi.


Bursaspor, Lig'in 20. haftasında yarın akşam oynayacağı Giresunspor maçı için bu sabah yola çıktı. Yeşil beyazlı takımda morallerin bozuk olduğu gözlendi. Önemli karşılaşma öncesi Covid-19 testi yaptıran Bursaspor'da 8 futbolcunun değeri pozitif çıktı. Bunun yanı sıra 4 de sakatlık yaşayan futbolcusu olduğunu açıklayan yeşil beyazlılar, 12 eksikle Giresun'a hareket etti. Koronavirüs tedbirlerinin arttırıldığı ve her futbolcunun maske taktığı gözlenirken, kafileye altyapıdan 9 futbolcu dahil edildi. Giresunspor-Bursaspor maçı yarın saat 19.00'da oynanacak.

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