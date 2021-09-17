Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur'dan sert açıklama

Bursaspor Kulübü'ne gelen haciz iddiaları sonrasında 2. Başkan Emin Adanur'dan çok sert açıklama geldi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da kulübe geldiği iddia edilen haciz olayları sonrası açıklama geldi. Bursaspor Kulübü 2. Başkanı Emin Adanur, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Madem sahada kazanınca olayı saha dışına taşıyoruz, madem Bursaspor başarılı olmasın-olamasın diye her şeyi mübah görüyoruz. Kimler olduğunuzu, ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyorum. Yaptığınıza, büyük karşılık verilecektir. Bursaspor büyük camiadır, altında ezileceksiniz.”