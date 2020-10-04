Bursaspor 2 gün izin yapacak

Tuzlaspor maçı sonrası 2 gün izne çıkan Bursaspor, salı günü Bolu'ya kampa gidecek.

TFF 1.Lig ekibi Bursaspor, Tuzlaspor'la 3-3 berabere kaldığı maçtan sonra izne çıktı. Pazar ve Pazartesi günlerini izinli geçirecek olan yeşil beyazlılar, Salı günü toplanarak Bolu'ya kampa gidecek.

Milli ara sebebiyle lige verilen arayı Bolu'da kamp yaparak değerlendirecek olan Bursaspor, sezon başında eksikliğini oldukça hissettiği hazırlık maçları da yapacak. 2 hazırlık maçı yapması planlanan yeşil beyazlıların kampı 6 gün sürecek.