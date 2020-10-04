İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor 2 gün izin yapacak

Tuzlaspor maçı sonrası 2 gün izne çıkan Bursaspor, salı günü Bolu’ya kampa gidecek.

Tuzlaspor maçı sonrası 2 gün izne çıkan Bursaspor, salı günü Bolu'ya kampa gidecek.


TFF 1.Lig ekibi Bursaspor, Tuzlaspor'la 3-3 berabere kaldığı maçtan sonra izne çıktı. Pazar ve Pazartesi günlerini izinli geçirecek olan yeşil beyazlılar, Salı günü toplanarak Bolu'ya kampa gidecek.


Milli ara sebebiyle lige verilen arayı Bolu'da kamp yaparak değerlendirecek olan Bursaspor, sezon başında eksikliğini oldukça hissettiği hazırlık maçları da yapacak. 2 hazırlık maçı yapması planlanan yeşil beyazlıların kampı 6 gün sürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.