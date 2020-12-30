Bursaspor 2020 yılında 18 kez kazandı, 62 kez sevindi

Yeşil beyazlı takım bu sürede 15 kez galip gelirken, 12 maçtan puansız ayrıldı. Türkiye Kupası'nda 3 rakibini eleyen Bursa ekibi, geride kalan senede toplam 62 resmî gole imza attı.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, 2020 yılında 35 lig, 3 de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 38 resmî müsabakaya çıktı. Yeşil beyazlı takım geçen sezon çıktığı 19 lig maçında, 8 galibiyet, 5 mağlubiyet, 6 da beraberlik aldı. Bursaspor, bu sezon ise genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmesine rağmen iyi bir grafik çizdi. Yeşil beyazlılar, çıktığı 16 lig maçında 7 galibiyet, 7 mağlubiyet, 3 kez de beraberlik aldı. Bursaspor aynı zamanda 2020 yılı içinde çıktığı Ziraat Türkiye Kupası maçlarında ise 3 kez tur atladı. Penaltı atışlarıyla Karşıyaka'yı eleyen Bursa ekibi, ardından 1922 Konyaspor ve Göztepe'yi kupanın dışına itti. Yeşil beyazlılar, bu sezon 37, geçen sezon da 27 kez rakip fileleri havalandırarak 2020 yılında toplam 62 resmi gole imza attı. Bursaspor'u en üzen durum ise Play-Off'ta Adana Demirspor'a elenmek oldu. Aynı zamanda Bursaspor, 2020 yılı süresince 3 teknik adam ve 2 başkan gördü. İbrahim Üzülmez'le yeni yıla adım atılırken, ardından İrfan Buz ve son olarak da Mustafa Er'le yola devam edilidi. Başkanlık koltuğu ise Mesut Mestan'dan Erkan Kamat'a geçti.