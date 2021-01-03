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Bursaspor 3 günlük izne çıktı

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Ankara Keçiörengücü galibiyeti sonrası takıma 3 gün izin verdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacakları Antalyaspor maçı hazırlıklarına 6 Ocak Salı günü başlayacak olan yeşil-beyazlılar, maçın ardından kamp çalışmaları için Antalya'ya gidecek.


TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 3 günlük izne ayrıldı. Son oynanan ve 1-0 kazanılan Ankara Keçiörengücü maçı sonrasında dinlenmeye çekilen yeşil-beyazlı takım, 6 Ocak Çarşamba günü Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde toplanacak. Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 12 Ocak Salı günü saat 15.45'te Antalyaspor'u konuk edecek. Yeşil-beyazlılar, bu karşılaşma sonrası ise Antalya'nın yolunu tutacak ve kamp çalışmalarının startını verecek. Bursaspor kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra Antalya'dan Adana'ya geçecek ve TFF 1. Lig'in 18. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçını oynayıp Bursa'ya dönecek.

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