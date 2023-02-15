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Bursaspor 5'e 2 pas pres çalıştı

Bursaspor’da hazırlıklar bugün yapılan antrenmanla devam etti.

Bursaspor'da hazırlıklar bugün yapılan antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım 5'e 2 pas pres çalışması gerçekleştirdi.


Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde 5'e 2 pas pres ve sonuçlandırma oyunları oynayan futbolcular son bölümde mas koşuları ile yaptı.


Bursaspor, hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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