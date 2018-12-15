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Bursaspor 6 maç aradan sonra kalesini gole kapattı

Bursaspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de 6 maç aradan sonra kalesinde gol yemedi.

Bursaspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 6 maç aradan sonra kalesinde gol yemedi.


Bursaspor, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kalarak, ligde 8. kez sahadan 1 puanla ayrıldı. Ligin şu ana kadar Rizespor ile birlikte en çok berabere kalan takımı olan yeşil-beyazlılar, 20 puanla 10. sırada yer alıyor.


Öte yandan yeşil-beyazlılar, ligde 6 maç aradan sonra kalesini gole kapattı. En son ligin 10. haftasında Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Timsah, sırasıyla oynadığı Trabzonspor maçında 1, Kasımpaşa maçında 2, Akhisar Belediyespor maçında 2, BB Erzurumspor maçında 1 ve Antalyaspor maçında 2 gol yedi. Ayrıca yeşil-beyazlılar, son iki maçında gol sevinci yaşayamadı.

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