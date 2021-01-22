Bursaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını Adana'da tamamladı

Bursaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarının son antrenmanını Adana'da gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı takım, çabukluk çalıştı.

TFF 1. Lig'in 18. haftasında yarın akşam saat 19.00'da deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Adana'da akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 50 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar antrenmanı, pas pres oyunuyla tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.