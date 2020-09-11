Bursaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sezonun ilk maçında pazar günü Adana Demirspor'la karşılaşacak olan Bursaspor, çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktörü Mustafa Er, bugünkü çalışmada pas prese ağırlık verdi.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma hareketleri ile başlayan idman, pas pres oyunlarıyla devam etti. Bursaspor çalışmanın son bölümde pazar günü saat 16.30'da oynanacak olan maçın taktik hazırlığını yaptı.