İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı idmanla Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil beyazlılar, maç saatine kadar tesislerde kalacak.


TFF 1.Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 50 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde pas pres oyunu oynadı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarın oynanacak olan Bursaspor-Adanaspor maçı saat 16.00'da başlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.