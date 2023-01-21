Bursaspor, Afyonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Afyonspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girdi.

TFF 2. Lig'in 21. haftasında sahasında Afyonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde 5'e 2 pas pres oyunları oynayan yeşil-beyazlı oyuncular, son bölümde taktik çalışmalar yaptı. U18 Mili Takım kampında yer alan Baran Karagöz ve Seçkin Batuhan Fırıncı da öğle saatlerinde gerçekleşen antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.