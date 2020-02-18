İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor agresifliğiyle dikkat çekiyor

Yeşil-beyazlılar, bu sezon TFF 1.

Lig'de 22 haftada 6 kırmızı kart gördü. Timsah, Adanaspor'dan sonra en çok kırmızı kart alan ikinci takım oldu.


'Yeniden Zirveye' parolasıyla yola çıkan ve Süper Lig'e geri dönmek için zirve yarışında yer alan Bursaspor'un, bu sezon sahadaki agresifliği dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlı takım, 22 hafta sonunda gördüğü 6 kırmızı kart ile bu alanda TFF 1. Lig'de ikinci sırada bulunuyor.


Rekor Adanaspor'da


Ligin 22. haftası itibariyle en çok kırmızı kart gören takım, puan durumunda 16. sırada bulunan Adanaspor oldu. Turuncu-beyazlı ekip, bu sezon 8 kez sahada 10 kişi kaldı. Adanaspor'un ardından 6 kırmızı kart gören Bursaspor, ikinci sırada yer aldı. Yeşil-beyazlılarda Mamadou Diarra, Onur Atasayar, Ozan İsmail Koç, Özer Hurmacı, Burak Altıparmak ve Yevhen Seleznov, oyundan atılan futbolcular oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.