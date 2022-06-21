İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursaspor, Ahmet Düverioğlu'nu transfer etti

Frutti Extra Bursaspor, Fenerbahçe’den Ahmet Düverioğlu’nu kadrosuna kattı.

Frutti Extra Bursaspor, Fenerbahçe'den Ahmet Düverioğlu'nu kadrosuna kattı.


ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor, transferde hız kesmiyor. Yeşil-beyazlı kulüp, Fenerbahçe'den Ahmet Düverioğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı. “Hoş Geldin Ahmet Düverioğlu” başlığıyla verdiği bilgilendirme mesajında Bursaspor, transferi şu sözlerle duyurdu:


“Kulübümüz, Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki pivotu Ahmet Düverioğlu ile anlaşma sağladı. Düverioğlu'na hoş geldin diyor, kendisine başarılı bir sezon diliyoruz.”

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.