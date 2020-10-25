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Bursaspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, İzmir’de sürdürdüğü Akhisarspor maçı hazırlıklarının son antrenmanını yaptı.

Bursaspor, İzmir'de sürdürdüğü Akhisarspor maçı hazırlıklarının son antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Mustafa Er, futbolcularına son taktikleri verdi.


TFF 1. Lig'in 7. haftasında deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını İzmir'de gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 50 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar antrenmanı pas pres oyunuyla tamamladı.


Genç teknik adam, futbolcularına son taktikleri verirken, motive etmek anlamında da önemli sözler söyledi.

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