Bursaspor alt yapısına takviye kuvvet

Bursaspor'lu eski futbolcular tarafından kurulan Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği yaptığı çalışmalar la dikkat çekiyor. Son olarak dernek bünyesindeki Bursa Güvenspor'a, Ünlü Maden Suyu firması forma göğüs reklam sponsoru oldu.

Yapılan sponsorluk anlaşmasına Kınık Maden Suyu Yönetim Kurulu Üyesi Berna Arıç Çokusuğlu , işletme müdürü Mustafa Çavuşun ile Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Suphi Evke , Yöneticiler; Erkan Öncel, Ercan Bayraktar, Zafer Tuna, Mümin Kaşmer,Ümit Şengül , M.Fatih Çayla ve dernek müdürü Erkan Özen katıldı.

Berna Arıç Çokusuğlu yaptığı açıklama da ; Bursaspor altyapısına bir çok futbolcu yetiştirmiş olan Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği'ne ve yarışmacı takımı Bursa Güvenspor'a destek vermekten son derece memnun olduklarını ifade etti. Daha sonra Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Suphi Evke yaptığı açıklamada, "Derneğimizin Ekim ayında yapılan olağan genel kurulunda göreve gelen yeni yönetim kurulu ile yeni proje ve başarılara imza atmak istediklerini belirtti. Futbol okulları çalışmalarını Bursa'nın çeşitli noktalarına taşıyarak daha çok Bursaspor sevdalısı futbolcu adayına eğitim vermek istediklerini dile getiren Evke, yetiştirdikleri bu oyuncuları Bursa Güvenspor'da geliştirerek, hem Bursaspor altyapısına futbolcu kazandırmayı hemde Bursa Güvenspor'u daha üst liglere taşımayı amaçladıklarını söyledi.