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Bursaspor-Altay maçının biletleri satışta

Bursaspor ile Altay arasında oynanacak mücadelenin biletleri satışa sunuldu.


TFF 1. Lig'in 24. haftasında perşembe günü oynanacak Bursaspor-Altay maçının biletleri satışa çıktı. Saat 19:00'da başlayacak müsabakanın bilet fiyatları Bursaspor Kulübü tarafından belirlendi. Fiyatlar şu şekilde:


Goldsit 1963 Tribünü: 250,00 TL


VIP 1. Balkon:120,00 TL


VIP 1.Balkon: (203,228,229. Bloklar) 95,00 TL


BatıAltTribün: 95,00 TL


Batı AltTribün: (103,129. Bloklar) 75,00 TL


DoğuAltTribün: 35,00 TL


DoğuÜstTribün: 25,00 TL


Güney Kale Arkası: 15,00 TL


Tofaş Tribünü: 15,00 TL


Misafir Tribünü: 19,50 TL

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