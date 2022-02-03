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Bursaspor - Altınordu maçı biletleri satışa çıkıyor

Bursaspor-Altınordu maçı biletleri bugün saat 11.

00'de satışa çıkıyor. Bilet fiyatları 20 TL ile 250 TL arasında değişiyor.


Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Bursaspor - Altınordu maçının biletleri bugün saat 11.00'de satışa çıkıyor. Timsah Park'ta oynanacak olan mücadelenin bilet fiyatları 20 TL ile 250 TL arasında değişiyor. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “5 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Bitci Timsah Park'ta oynanacak olan Spor Toto 1. Lig 23. Hafta müsabakası Altınordu maçı biletleri bugün saat 11:00 itibariyle satışa çıkıyor” ifadeleri kullanıldı.


Bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi:



1963 Tribünü: 250 TL


VIP 1. Balkon Tribün: 200 TL


Batı Alt Tribün: 150 TL


Doğu Alt Tribünü: 50 TL


Doğu Üst Tribünü: 30 TL


Güney Kale Arkası Tribünü: 20 TL


Kuzey Kale Arkası Tribünü: 20 TL

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