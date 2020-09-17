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Bursaspor Altınordu maçı öncesi moral depoladı

Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz, Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Altınordu maçı öncesi takım arkadaşlarını, teknik heyeti ve personeli, moral yemeğinde bir araya getirdi.

Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz, Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Altınordu maçı öncesi takım arkadaşlarını, teknik heyeti ve personeli, moral yemeğinde bir araya getirdi.


TFF 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak olan Bursaspor, moral depoladı. Tecrübeli futbolcu Cüneyt Köz'ün düzenlediği yemekte bir araya gelen yeşil beyazlılar neşeli dakikalar yaşadı.


Gerçekleşen yemek organizasyonuna Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, teknik heyet, futbolcular ve A takım personeli katıldı.

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