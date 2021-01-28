Bursaspor, altyapısına yatırım yapmaya devam ediyor - Üç futbolcuya profesyonel imza attırıldı

Yeşil beyazlılar, Vakıfköy'de yetişen Hasan Basri Ünal, Talha Yakın ve Taha Altıkardeş'e profesyonel imza attırdı.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'da altyapı faliyetleri devam ediyor. Transfer yasağı sebebiye sezon başında bu yana genç isimleri ile mücadele eden ve başarılı sonuçlara imza atan yeşil beyazlar, yine takımını Vakıfköy tabanlı futbolcularla güçlendirmeyi planlıyor. Bursaspor Kulübü, bugün yaptığı törenle altyapıda gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcular, Hasan Basri Ünal, Talha Yakın ve Taha Altıkardeş'e profesyonel sözleşme imzalattı. Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Erkan Kamat, Futbol Şube Sorumlusu Şenol Tosun, Yönetim Kurulu Üyeleri; Talip Aynigül, Çoşkun Yavuz, Salih Güleç, Sedat Şengül ve Özgen Karadayı ile futbolcuların aileleri katıldı. Bu arada, Bursaspor'dan Manchester City'e transfer olan şu sıralarda ise İspanya'da Getafe takımında forma giyen Milli futbolcu Enes Ünal'ın kardeşi Hasan Basri Ünal da imza atan gençler arasında yer aldı.