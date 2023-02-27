Bursaspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF 2. Lig'in 25. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas pres çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçlar yaparak tamamladı. Bursaspor hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.