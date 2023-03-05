Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı sonrası 7 kişi gözaltına alındı

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde: “05.03.2023 tarihinde saat 14:00'de ilimizde oynanan TFF 2. Lig Bursaspor-Amedspor maçı ile ilgili olarak; İlimizde icra edilen tüm sportif faaliyetlerde alınacak tedbirler etkinliğin yoğunluğu ve izleyici kapasitesi ile orantılı olarak müsabaka öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bugünkü maçta yaşanan olaylarla ilgili olarak; sorumlu kamu görevlisi (3) güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırılmış ve haklarında soruşturma başlatılmıştır. Pankart açma olayına karışan ilgililer hakkında teşhis, tespit ve yakalama çalışması ile maç sonunda soyunma odasında gerçekleşen darp olayına ilişkin ise sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde adli işlem başlatılmıştır. Bu kapsamda şu ana kadar (7) kişi gözaltında alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”