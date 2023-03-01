Bursaspor - Amed Sportif Faaliyetler maçının biletleri satışa çıktı

Bursaspor Kulübü, 5 Mart’ta oynanacak olan Amed Sportif Faaliyetler maçının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.
Bursaspor Kulübü, 5 Mart'ta oynanacak olan Amed Sportif Faaliyetler maçının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.
Bursaspor'un, TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında 5 Mart Pazar günü saat 14.00'te Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçının biletleri satışa çıktı.
Bilet fiyatları şu şekilde:
Güney Kale Arkası Tribünü: 30 TL
Doğu Üst Tribünü: 50 TL
Doğu Alt Tribünü: 60 TL
Batı Alt Tribünü: 100 TL
VIP 1. Balkon Tribünü: 150 TL
1963 Tribünü: 250 TL