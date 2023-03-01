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Bursaspor - Amed Sportif Faaliyetler maçının biletleri satışa çıktı

Bursaspor Kulübü, 5 Mart’ta oynanacak olan Amed Sportif Faaliyetler maçının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

Bursaspor Kulübü, 5 Mart'ta oynanacak olan Amed Sportif Faaliyetler maçının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.


Bursaspor'un, TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında 5 Mart Pazar günü saat 14.00'te Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçının biletleri satışa çıktı.


Bilet fiyatları şu şekilde:


Güney Kale Arkası Tribünü: 30 TL


Doğu Üst Tribünü: 50 TL


Doğu Alt Tribünü: 60 TL


Batı Alt Tribünü: 100 TL


VIP 1. Balkon Tribünü: 150 TL


1963 Tribünü: 250 TL

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