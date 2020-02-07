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Bursaspor, Ankara'da 5 senedir kazanamıyor

TFF 1.

Lig'in 21. haftasında pazar günü Osmanlıspor deplasmanına çıkacak olan Bursaspor, Ankara'da tam 5 senedir resmi maç kazanamıyor.


Bu sezon tek hedefi Süper Lig'e geri dönmek olan Bursaspor'un, son yıllarda Ankara deplasmanlarında göstermiş olduğu başarısız performans dikkat çekiyor. En son geçtiğimiz sezon deplasmanda Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan yeşil-beyazlılar, Başkent'te tam 5 senedir 3 puanı bir arada göremiyor. Timsah, bu süreçte Ankara'da oynadığı karşılaşmalarda 4 mağlubiyet alırken, rakipleriyle 3 kez deberabere kaldı. Bu dönemde Osmanlıspor'a karşı bir mağlubiyet ikiberaberlik alan Timsah;Ankaragücü ile bir kez berabere kalırken, Gençlerbirliği'ne ise 3 kez mağlup oldu.


Son galibiyet 2015'te Türkiye Kupası'nda


Ankara'da oynadığı karşılaşmalarda adeta kazanmayı unutan Timsah, Başkent'te son galibiyetini 2015 yılında Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali rövanş maçındaGençlerbirliği'ne karşı elde etti. Bursa'daki maçı1-1 berabere tamamlayan yeşil-beyazlılar, 14 Nisan 2015'te Şenol Güneş yönetiminde, Başkent ekibini deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup edip adını yarı finale yazdırmayı başarmıştı.


Ligdeki son galibiyet de Şenol Güneş döneminde


Başkent deplasmanlarında çok zorlanan Timsah, Ankara'da lig bazında son galibiyetini ise 2014 senesinde kaydetti. Yeşil-beyazlılar, Süper Lig'de 2014-2015 sezonunun ikinci haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda Volkan Şen ve Fernandao'nun kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Söz konusu müsabakada Gençlerbirliği'nin golünü de eski bir Bursasporlu Bogdan Stancu kaydederken, o dönemde yeşil-beyazlı takımın başında şu anda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü olan Şenol Güneş yer alıyordu.


Bursaspor'un kazanamadığı dönemde Ankara deplasmanındaki karnesi şu şekilde:


2018-2019 sezonunun2. haftası


Ankaragücü 0-0 Bursaspor


2017-2018 sezonunun 25. haftası


Osmanlıspor 2-1 Bursaspor


2017-2018 sezonunun 34. haftası


Gençlerbirliği 1-0 Bursaspor


2016-2017 sezonunun 24. haftası


Osmanlıspor 1-1 Bursaspor


2016-2017 sezonunun 16. haftası


Gençlerbirliği 3-1 Bursaspor


2015-2016 sezonunun 32. haftası


Osmanlıspor 3-3 Bursaspor


2015-2016 sezonunun 20. haftası


Gençlerbirliği 2-0 Bursaspor


2018-2019


Ankaragücü 0-0


2017-2018


25. hafta Osmanlıspor 2-1


18 Mayıs 2018. 2017-2018 sezonu ligin 34. haftası Gençlerbirliği 1-0


2016-2017


16. hafta Gençlerbirliği 3-1


24. hafta Osmanlıspor 1-1


2015-2016


32. hafta Osmanlıspor 3-3


20. hafta Gençlerbirliği 2-0


2014-2015 SON GALİBİYET


Ligin 2. haftası 13 Eylül 2014


Gençlerbirliği 1-2 Bursaspor (Goller: Volkan Şen, Fernandao)


KUPA 14 Nisan 2015


Gençlerbirliği 2-3 Bursaspor


Çeyrek final maçı

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