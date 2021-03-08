Bursaspor, Ankaraspor maçı hazırlıklarına başladı

Lig'in 26. haftasında Ankaraspor'la karşılaşacak olan Bursaspor, Boluspor mağlubiyeti sonrası ara vermeden çalışmalarına devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcuların morallerinin bozuk olduğu gözlendi.

Lig'in 26. haftasında sahasında Ankaraspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün oynanan ve 2-1 kaybedilen Boluspor maçında görev alan futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı.

Bursaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.