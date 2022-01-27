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Bursaspor, Antalya kampında çift kale maç yaptı

Antalya’da çalışmalarına devam eden Bursaspor, akşam idmanında çift kale maç yaptı.

Antalya'da çalışmalarına devam eden Bursaspor, akşam idmanında çift kale maç yaptı.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Antalya kampımızın 2. gününde çift antrenman gerçekleştirdi. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki akşam antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

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