Bursaspor, Antalyaspor maçının taktiğini çalıştı

Bursaspor, 12 Ocak Salı günü Antalyaspor'la oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil beyazlılar bugünkü çalışmasını taktik ağırlıklı gerçekleştirdi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda sahasında Fraport-TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 12 Ocak Salı günü oynanacak olan Bursaspor-Antalyaspor karşılaşması saat 15.45'de başlayacak.