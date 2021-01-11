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Bursaspor, Antalyaspor'un 8 galibiyet önünde

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda yarın karşı karşıya gelecek olan Bursaspor ile Fraport-TAV Antalyaspor, bugüne kadar 53 kez kozlarını paylaştı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın karşı karşıya gelecek olan Bursaspor ile Fraport-TAV Antalyaspor, bugüne kadar 53 kez kozlarını paylaştı. Bu maçlarda yeşil beyazlı takım, rakibine göre 8 maç daha fazla kazandı.


Bursaspor ile Fraport-TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın saat 15.45'te karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 53 mücadele ise nefesleri kesti. Bu karşılaşmalarda yeşil beyazlı takımın üstünlüğü dikkatlerden kaçmadı. Bursaspor, rakibi karşısında 14'ü evinde olmak üzere toplam 24 galibiyet elde ederken, Antalyaspor ise 16 kez mutlu sona ulaştı. 13 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İki ekip en son 10 Mayıs 2019'da oynanan Süper Lig maçında karşı karşıya gelmiş ve gülen taraf 1-0'lık skorla deplasman ekibi Bursaspor olmuştu.

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