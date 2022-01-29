İhlas Haber Ajansı

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Bursaspor antrenman maçı yaptı

Antalya’da kamp çalışmalarına devam eden Bursaspor, basına kapalı antrenman maçı gerçekleştirdi.

Antalya'da kamp çalışmalarına devam eden Bursaspor, basına kapalı antrenman maçı gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı takımdaki eksiklerle ilgili bilgi verilmedi.


Çalışmalarına Antalya'da devam eden Bursaspor, bugün basına kapalı gerçekleşen idmanda antrenman maçı yaptı. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 30dakika sürdü. Yeşil-beyazlıların kıran kırana geçen mücadelesi, teknik heyetin takdirini topladı. Bursaspor'da kimlerin eksik olup olmadığı ile ilgili bilgi ise paylaşılmadı. Yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

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