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Bursaspor ara vermeden Altay maçı hazırlıklarına başladı

Türkiye Kupası’nda oynanan 1922 Konyaspor maçı sonrası izin yapmayan Bursaspor, hafta sonu karşılaşacakları Altay maçının hazırlıklarına startı verdi.

Türkiye Kupası'nda oynanan 1922 Konyaspor maçı sonrası izin yapmayan Bursaspor, hafta sonu karşılaşacakları Altay maçının hazırlıklarına startı verdi.


TFF 1.Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas pres çalışmalarıyla ile devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı yaptı. Dün oynanan 1922 Konyaspor maçında görev alan futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek. Altay-Bursaspor maçı Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

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