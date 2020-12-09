Bursaspor ara vermeden Samsunspor maçı hazırlıkları başladı

TFF 1.Lig'in 14. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün oynanan Bandırmaspor maçında görev alan futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.