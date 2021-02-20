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Bursaspor, Balıkesirspor hazırlıklarını tamamlandı

Bursaspor, TFF 1.

Lig'in 22. haftasında yarın saat 19.00'da karşı karşıya geleceği Balıkesirspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeşil-beyazlılar, bugün Balıkesir'e gidecek.


TFF 1. Lig'in 22. haftasında yarın akşam Balıkesirspor'a konuk olacak olan Bursaspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen idmanda futbolcuların gayreti dikkat çekerken, Teknik Direktör Mustafa Er de oyuncuları ile sık sık görüşme halinde oldu. 1 saat süren antrenmanda yeşil beyazlı takım koordinasyon, çabukluk ve 5'e 2 pas pres çalışmaları yaptı. Hazırlıklarını sonlandıran Bursaspor, bugün Balıkesir'e gidecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.

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