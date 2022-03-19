İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursaspor, Balıkesirspor'u konuk edecek

Bursaspor, Spor Toto 1.

Lig'in 29. haftasında taraftarı önünde yarın Balıkesirspor ile karşılaşacak. Timsah Park'ta oynanacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak.


Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Bursaspor sahasında yarın Balıkesirspor'u konuk edecek. Timsah Park'ta oynanacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Yusuf Ziya Gündüz yönetecek. Gündüz'ün yardımcılığını Gökmen Baltacı ve Mehmet Şengül yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Barkın Kara olacak.



Bursaspor'un 25, Balıkesirspor'un 11 puanı var


Alt sıralardan kurtulmak isteyen Bursaspor, Mustafa Er yönetiminde uzun zaman sonra ilk kez iç saha maçı oynayacak. 25 puanı bulunan yeşil-beyazlı takım, seri galibiyetlerin başlangıcını Balıkesirspor önünde yapmak istiyor. Konuk ekip ise 11 puanla son sırada yer alıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.