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Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, yarın saat 13.

30'da deplasmanda oynayacağı RH Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlılar, antrenmanın ardından Bandırma'ya hareket etti.


TFF 1. Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 50 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, antrenmanı pas pres oyunuyla tamamladı.


Hazırlıklarını tamamlayan 30'da oynanacak maç için Bandırma'ya hareket etti.

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