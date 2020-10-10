İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor-Bandırmaspor maçı taraftara ve basına kapatıldı

Bolu kampını erken bitiren ve yarın Bandırmaspor’la Bursa’da hazırlık maçı yapacak olan Bursaspor, mücadelenin taraftara ve basına kapalı olduğunu açıkladı.

Bolu kampını erken bitiren ve yarın Bandırmaspor'la Bursa'da hazırlık maçı yapacak olan Bursaspor, mücadelenin taraftara ve basına kapalı olduğunu açıkladı.


TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, yarın Bandırmaspor'la yapacağı hazırlık maçını dış dünyaya kapattı. Bolu'daki kampı Covid-19 sebebiyle hazırlık maçı yapacak takım bulamadığından dolayı erken bitiren yeşil beyaz takım, yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde saat 16.00'da oynanacak olan Bandırmaspor maçını hem taraftara hem de basına kapattı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Bandırmaspor ile oynanacak olan hazırlık maçının Covid-19 tedbirleri kapsamında taraftara ve basın mensuplarına kapandığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.