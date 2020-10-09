Bursaspor, Bandırmaspor'la hazırlık maçı yapacak

Bursaspor, Covid-19 sebebiyle Bolu'daki kamp çalışmalarında hazırlık maçı yapacak takım bulamadı. Yeşil beyazlılar, testlerinde bir sıkıntı çıkmaması halinde pazar günü Bandırmaspor'la Bursa'da karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor, Bolu'daki kamp çalışmalarını yarın sonlandırıyor. Covid-19 vakaları sebebiyle kampta hazırlık maçı yapacak takım bulamayan yeşil beyazlılar, Bursa'da Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek. Covid-19 testlerinde bir sorun çıkmaması halinde Bursaspor ile Bandırmaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kozlarını paylaşacak. Yeşil beyazlı takım da ligin 5. haftasında oynayacağı Balıkesirspor maçının bir anlamda provasını yapmış olacak.