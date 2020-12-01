Bursaspor Başkanı Erkan Kamat: “Nihat Özdemir'le elektrik konusunu görüştüm”

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun elektriklerinin kesilmesiyle alakalı Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, “Eski başkan ve yönetimlerin hatalarını temizlemeye çalışıyoruz. Nihat Özdemir ile görüştüm. Konu nihayete kavuşacak” dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da elektrik krizi yaşanıyor. Ödenmeyen borçlar sebebiyle, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun elektrikleri kesildi. Yaklaşık 2 yıldır faturalarını ödemeyen Bursaspor Kulübü'nün, Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi'ne borcu 3 milyon TL'yi aşınca, bugün itibariyle elektrikleri kesildi. Konuyla ilgili olarak Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Başkan Kamat şunları söyledi:

“2 senedir borçlar ödenmemiş. Limak bizi uzun süre tolere etmiş. Biz göreve geldiğimizden beri canla başla çalışıyoruz. Eski başkan ve yönetimlerin hatalarını temizlemeye çalışıyoruz. Gerçekten yazık. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda TFF Başkanımız Nihat Özdemir Bey'le görüştüm. Konu nihayete kavuşacak ancak oluşan bu durum gerçekten can sıkıcı. Biz elimizden geleni kulübümüz için yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.”