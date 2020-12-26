İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat takımı yakından takip ediyor

Eskişehirspor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor’da Başkan Erkan Kamat, takımı yakından takip edebilmek için antrenman sahasına indi.

Eskişehirspor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'da Başkan Erkan Kamat, takımı yakından takip edebilmek için antrenman sahasına indi. Başkan Kamat, Teknik Direktör Mustafa Er'le de kısa bir görüşme yaptı.


TFF 1. Lig'in 16. haftasında pazartesi günü saat 19.00'da sahasında Eskişehirspor'la karşılaşacak olan Bursaspor'da hazırlıklar devam ediyor. Sabah saatlerinde yaptığı idmanla çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı takımın bugünkü antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü. Çoğunluğu taktik idmanla geçen çalışmada, top koruma antrenmanı da yapıldı. Bu sırada Bursaspor Başkanı Erkan Kamat da antrenman sahasına gelerek çalışmayı yakından takip etti. Başkan Kamat, Teknik Direktör Mustafa Er'le de kısa bir görüşme gerçekleştirdi ve takımın son durumuyla ilgili bilgi aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.