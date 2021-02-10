İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüştü

1.

Lig Kulüpler Birliği Derneği ve kulüp başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti. Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, Özdemir'le fikir alışverişinde bulundu.


TFF Lig ekiplerinden Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüştü. Lig Kulüpler Birliği Derneği ve kulüp başkanlarının, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyareti sonrası dikkat çeken bir görüşme daha gerçekleşti. Bursaspor Başkanı Erkan Kamat ve Sportif Direktör Adil Cenkçiler, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Çağlar ile görüşerek fikir alışverişinde bulundu. Yeşil beyazlı kulüp bu görüşmenin fotoğrafını paylaşırken, detayları ile ilgili bilgi vermedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.