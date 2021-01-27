Bursaspor Başkanı Erkan Kamat ve yönetim kurulu, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti

Bursaspor Kulübü yöneticileri Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti. Canbolat, “Unutulmamalıdır ki Bursaspor hepimizin” dedi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, yönetim kurulu üyeleri Emir Akbayır, Ersin Toker ve Özgen Karadayı, Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.Önemli görüşmelerin gerçekleştiği ziyarette konuşan Yakup Canbolat, “Öncelikle ziyaretleri için Bursaspor Başkanı Erkan Kamat ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Eski özlenen Bursaspor'un geri döneceğine inanıyorum. Kulübün marka değerinin de tekrar hakettiği yere ulaşmasını temenni ediyorum. Şehirdeki olumlu hava bütün şehri mutlu ediyor. Unutulmamalıdır ki Bursaspor hepimizin” dedi.

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat ise, “Valimize Bursaspor'un güncel durumunu aktararak önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Kendisi her zaman yanımızda oldu. Valimize teşekkür ediyorum" dedi.