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Bursaspor Başkanı Erkan Kamat'tan yakın takip

Bursaspor’un Bolu’da devam eden kampını ziyaret eden Başkan Erkan Kamat, takımın son durumu ile ilgili de teknik heyetten bilgi aldı.

Bursaspor'un Bolu'da devam eden kampını ziyaret eden Başkan Erkan Kamat, takımın son durumu ile ilgili de teknik heyetten bilgi aldı.


Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Bolu'da kamp yaparak geçiren Bursaspor'da çalışmalar devam ediyor. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı, pas pres oyunu ile devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Karşılaşmanın ardından kazanan takım büyük sevinç yaşadı.



Erkan Kamat sahaya indi


Akşam saatlerinde gerçekleşen antrenmanı Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, Yönetim Kurulu Üyeleri Coşkun Yavuz ve Şenol Tosun saha kenarından takip etti. Kamat'ın, takımın son durumu ile ilgili teknik heyetten bilgi aldığı da öğrenildi. Bursaspor, yarın Bandırmaspor'la hazırlık maçı yapacak.

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