Bursaspor başkanlığına tek aday olan Recep Günay yine karar değiştirdi

Bursaspor'un 2 Temmuz Pazar günü yapacağı olağanüstü kongrede başkan adayı olan Recep Günay, 48 saat içinde adaylıktan çekilmişti. Günay yeni yaptığı açıklamada, adaylığa devam etme kararı aldıklarını dile getirdi.

Bursaspor'da 2 Temmuz Pazar günü yapılacak olağanüstü kongresine tek aday olarak çıkan Recep Günay, yine fikir değiştirdi. Önce aday olan, sonra adaylıktan çekilen ve an itibariyle tekrar aday olmaya devam etme kararı alan Recep Günay, şunları söyledi:

“Değerli Bursasporlular. Kulübümüzün kapanma tehlikesini bertaraf etmek için, küçücük de olsa eski güzel günlere dair umutlarımızın tamamen yok olmaması için aday olmaya karar verdik ve aday olduk. O andan itibaren sosyal medyada ve çeşitli mecralarda iftira ve karalamalarla karşılaştık. Kötülüğün ve kötülerin sesinin daha çok çıkması bizleri üzdü. Bu nedenle de adaylıktan çekilmeyi düşündük, bu yönde açıklamalar yaptık. İşte o andan itibaren iyilerin, Bursaspor'u gerçekten sevenlerin sesleri ve talepleri artmaya başladı. Gelinen bu noktada gördük ki iyiler, mert insanlar, gerçek Bursaspor sevdalıları çok daha fazlaymış. Buradan aldığımız cesaretle adaylığımızı sürdürmeye karar verdik. Divan başkanımızla yaptığımız görüşmede de cesaretimiz arttı, adaylığımızın sürmesinin hayırlı olacağı kararına vardık. Kötüler yok etmek için ve yok olmak için varken, iyiler ve iyilik daima var olacaktır. Bursaspor sevdalılarını muhabbetlerimizle selamlıyorum.”