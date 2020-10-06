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Bursaspor, Bolu kampının ilk antrenmanını yaptı

Milli arayı Bolu’da kamp yaparak değerlendiren Bursaspor, ilk idmanına çıktı.

Milli arayı Bolu'da kamp yaparak değerlendiren Bursaspor, ilk idmanına çıktı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, milli maç arasını kamp yaparak değerlendiriyor. 6 gün sürecek Bolu kampına bugün başlayan yeşil-beyazlılar ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dayanıklılık koşularıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.

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