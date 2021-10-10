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Bursaspor-Boluspor maçı biletleri yarın satışa çıkıyor

TFF 1.

Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Bursaspor-Boluspor maçının biletleri yarın saat 11.00'den itibaren satışa çıkıyor.


Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Bursaspor-Boluspor müsabakasının biletleri satışa çıkıyor. 17 Ekim Pazar günü Bitci Timsah Park'ta oynanacak olan maçın biletlerine yarın saat 11.00'den itibaren ulaşılabilecek. 20 TL ile 250 TL arasında değişen bilet fiyatları şu şekilde:


"1963 Tribünü: 250.00 TL, Vip 1.Balkon: 150.00 TL, Batı Alt Tribün: 100.00 TL, Doğu Alt Tribün: 50.00 TL, Doğu Üst Tribün: 30.00 TL, Güney Kale Arkası (TEKSAS): 20.00 TL, TOFAŞ Tribünü: 20.00 TL"

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