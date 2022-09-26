Bursaspor, Boyabat 1868 maçı hazırlıklarına başladı

turunda oynayacağı Boyabat 1868 maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. turunda Karacabey'de Boyabat 1868 ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde dar alanda çift kale maçlar yaptı. Dün oynanan Amed SF maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.