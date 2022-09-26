Bursaspor-Boyabat 1868 maçının biletleri satışa çıkıyor

Bursaspor'un, Karacabey'de oynayacağı Boyabat 1868 maçının biletleri bugün saat 13.00 itibariyle satışa çıkıyor. Bilet fiyatları 10 ile 25 TL arasında değişiyor.

Bursaspor'un, 28 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadyumu'nda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maçının biletleri satışa çıkıyor. Boyabat 1868 ile kozlarını paylaşacak olan yeşil-beyazlı takımın bu önemli maçı izlemek isteyenler 10 TL ile 25 arasında değişen biletleri satın alabilecek. Biletler bugün saat 13.00'de satışa çıkacak.

Maraton tribünün 10 TL, kapalı tribünün ise 25 TL'den satılacak olan biletlerle alakalı Bursaspor Kulübü şu açıklamayı yaptı: “2022-2023 sezonu kombineleri bu maç için geçerli olmayacaktır. Bilet satışları kağıt bilet olarak stadyum Bursastore Mağazası üzerinden ve maç günü Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadyumu bilet gişesi üzerinden yapılacak olup online bilet satışı olmayacaktır.”